Зарабатывают на ливне: во время дождя цены на такси в Новосибирске выросли в два раза

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-20T10:47:17+03:00

Водители объясняют это тем, что в непогоду ездить очень сложно

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Как только непогода – цены на новосибирские такси растут вверх. В субботу, 20 июля, когда днем пошел дождь. Корреспондент КП-Новосибирск решила проверить, насколько увеличился тариф. Оказалось, что привычная поездка, которая стоит в среднем 130 рублей, выросла в цене почти в два раза – до 240 рублей.

Правда, у таксистов в этой ситуации своя правда. В эфирЕ радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» водитель Вадим (он, кстати, из «Яндекс.Такси») возмутился, тем, что люди недовольны повышением цен.

- Пусть попробуют поездить по городу в такой ливень. За день мне нужно сделать сотню поездок. Во время ливня заказов тоже не мало, - сказал Вадим. – В дождь спрос был максимальным, цены выросли. Потому что ездить по городу сложно, машины портятся, водители рискуют попасть в ДТП.

К слову, за «ливневые» часы Вадим заработал 6 тысяч рублей. Это, конечно, значительно больше, чем в обычный день.

- Для таксиста непогода – самое время, чтобы заработать, - признался собеседник КП.

ИСТОЧНИК KP.RU