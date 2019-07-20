Избил из ревности: в Первомайском районе мужчина напал на свою сожительницу

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-20T09:47:05+03:00

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В пятницу 19 июля «Скорая помощь» доставила в больницу 33-летнюю женщину. Врачи диагностировали у нее тупую травму живота, разрыв селезенки, а также ссадины на лице и теле. Медики сразу же сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Прибывшие домой к женщине полицейские задержали ее 31-летнего сожителя, который, предположительно, и избил потерпевшую.

— Молодые люди вместе выпивали, перед тем, как произошел конфликт, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Возможно, мужчина напал на свою партнершу, приревновав ее к кому-то.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). На данный момент, в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицией выясняются детали и подробности преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU