Хотел перебежать дорогу: девушка на иномарке сбила новосибирца

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-20T09:29:37+03:00

У машины разбито лобовое стекло и поврежден бампер. Фото: ГИБДД,

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Утром в субботу, 20 июля, сибиряки стали очевидцами аварии в районе Речного вокзала. Автомобиль, за рулем которого была девушка, наехал на пешехода.

— Сибирячка ехала по улице Большевистская в сторону центра города. Мужчина вышел на дорогу вне зоны пешеходного перехода, и девушка не смогла быстро затормозить, чтобы избежать столкновения, — сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

Как предполагают очевидцы, мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте, но видимо не успел. Насколько серьезные травмы он получил, на данный момент неизвестно.

А вот иномарке девушки в аварии досталось: у «Субару» разбито лобовое стекло и сломан бампер. Пострадали ли как-то девушка-водитель, пока неясно.

Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и выснить, кто из сибиряков виноват в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU