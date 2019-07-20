Хотел перебежать дорогу: девушка на иномарке сбила новосибирца
Утром в субботу, 20 июля, сибиряки стали очевидцами аварии в районе Речного вокзала. Автомобиль, за рулем которого была девушка, наехал на пешехода.
— Сибирячка ехала по улице Большевистская в сторону центра города. Мужчина вышел на дорогу вне зоны пешеходного перехода, и девушка не смогла быстро затормозить, чтобы избежать столкновения, — сообщили в ГИБДД Новосибирской области.
Как предполагают очевидцы, мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте, но видимо не успел. Насколько серьезные травмы он получил, на данный момент неизвестно.
А вот иномарке девушки в аварии досталось: у «Субару» разбито лобовое стекло и сломан бампер. Пострадали ли как-то девушка-водитель, пока неясно.
Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и выснить, кто из сибиряков виноват в ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU