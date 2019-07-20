Погода на день в Новосибирске: 20 июля обещают потепление и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 06:26 2019-07-20T06:26:35+03:00

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Сегодня в городе ожидается жаркая погода, но возможен кратковременный дождь.

— В субботу 20 июля температура воздуха будет достигать до 27 градусов тепла, ожидается переменная облачность и кратковременные осадки,- сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Порывы северного ветра будут достигать порывов до 2 метров в секунду. Ближе к ночи температура воздуха опуститься до 15 градусов.

По области также ожидается небольшая облачность, столбик термометра будет достигать, в среднем, 20-23 градусов тепла. В некоторых областях возможны небольшие осадки.

«Яндекс. Погода» обещает новосибирцам температуру воздуха около 22-23 градусов днем и 16 градусов ночью, а также небольшой дождь. В последующие дни, температура воздуха будет достигать не ниже 23 градусов тепла, периодически, в Новосибирске могут ожидаться небольшие осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU