Хотят побыть малышами: видео, на котором Герда кормит своих медвежат растрогало соцсети

СЕГОДНЯ 18:16 2019-07-19T18:16:00+03:00

Семейную сцену смог снять на видео один из посетителей зоопарка

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Белые медвежата из Новосибирского зоопарка совсем не против побыть еще немного в роли малышей. Сибиряк заснял на видео, как мама-медведица Герда кормит своих детенышей.

— Это видео я снял сегодня, примерно в 11 часов дня, — рассказал КП-Новосибирск автор видео Вечяслав Колмыков. — Когда гулял по зоопарку, услышал, как кто-то из медвежат начал громко реветь. Подумал, что скоро медведица их покормит и решил запечатлеть момент.

Мама-медведица Герда кормит своих медвежат.

На кадрах видно, как Норди и Шайна «хвостиком» ходят за своей мамой, чтобы она остановилась их покормить. Наконец, медведица сдается и разрешает малышам пообедать.

Всеобщие любимцы не смогли оставить равнодушными не только посетителей зоопарка, но и всех пользователей соцсетей, которые посмотрели это видео. Вот, что они пишут об этом в комментариях:

— Какие красивые у нас медвежата и их мама!

— Такие популярные медведи: нигде им не спрятаться от поклонников и их камер.

— Уже вроде взрослые медвежата, а малышами побыть не против.

ИСТОЧНИК KP.RU