2019-07-19T16:17:54+03:00
Происшествия

Пострадали 12-летняя девочка и пенсионерка: в Новосибирске столкнулись два автобуса

В соцсетях уверяют, что водители на этих маршрутах ездят слишком быстро
Алена КУЛЕШОВА
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В результате столкновения двух автобусов пострадало 2 человека.В результате столкновения двух автобусов пострадало 2 человека.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Утром 19 июля в Заельцовском районе произошло ДТП: столкнулись два автобуса. Инцидент случился утром на Улице Кедровая напротив дома № 1/1. Водитель первого автобуса «ПАЗ» ехал в сторону улицы Кубовая и врезался в автобус «НефАЗ», который двигался в попутном направлении.

В результате аварии пострадала 66-летняя женщина. Ее доставили в больницу с повреждениями шейных позвонков и ушибами мягких тканей.

— Еще с места происшествия увезли 12-летнюю девочку, — сообщил группе «АСТ-54» инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. — После оказания медицинской помощи, обе потерпевшие были отпущены домой.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к этой истории. Вот, что они пишут в комментариях под постом.

— Наверное, автобусы ехали слишком быстро.

— Думаю, не стоит обвинять только водителей. Людям тоже стоит держаться за поручни.

— Я часто езжу на этих маршрутах, водители там действительно любят «гонять».

ИСТОЧНИК KP.RU

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