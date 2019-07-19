2019-07-19T12:58:45+03:00
Общество

«Наука новой эры»: в Новосибирской области идет подготовка к «Технопрому-2019»

Губернатор поставил основные задачи по подготовке к форуму
Екатерина КОМЯКОВА
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На форум приглашены топ-менеджеры, деловая общественность других государств, представители инвестиционных фондов, крупных госкорпораций.На форум приглашены топ-менеджеры, деловая общественность других государств, представители инвестиционных фондов, крупных госкорпораций.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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С 18 по 20 сентября в Новосибирской области будет проходить международный форум технологического развития «Технопром». Основная тема — «Наука новой эры: Технологии трансформации». В правительстве региона идет подготовка к мероприятию, утверждена концепция форума.

— «Технопром» в этом году будет достаточно масштабным, достойным. По опыту посещения других площадок на форумах в разных городах Российской Федерации считаю, что нам нет необходимости гнаться за расширением масштаба и формата — нужно сконцентрироваться на содержании, сделать форум интересным, полезным, содержательным, может быть, более компактным, чем какие-то другие мероприятия, в других регионах и городах, но более интересным, чем наши, прямо скажем, конкуренты, — поставил задачу губернатор Андрей Травников.

В плане подготовки обозначено более 100 мероприятий, регистрация участников начнется в августе.

Деловая программа «Технопрома» рассчитана на три дня, она включает десятки мероприятий и охватит направления от технологической политики, науки до инноваций в медицине и образовании. Целевая аудитория форума — топ-менеджеры, деловая общественность других государств, представители инвестиционных фондов, крупных госкорпораций, органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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