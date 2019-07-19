2019-07-19T07:32:13+03:00
Происшествия

В Новосибирске ищут седого педофила, надругавшегося над ребенком

Преступление было совершено 30 мая в Ленинском районе Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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Преступление было совершено возле дома по улице Невельского. Фото: МВД по Новосибирской области.Преступление было совершено возле дома по улице Невельского. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Известно, что разыскиваемый мужчина может разговаривать сам с собой при ходьбе.

— Сотрудники управления ищут мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего. Преступление было совершено 30 мая нынешнего года возле дома 19 по улице Невельского, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Приметы: на вид ему около 50-60 лет, волосы седые. При ходьбе может разговаривать сам с собой. Был одет в черную куртку, широкие брюки (штаны) и ботинки темно-коричневого цвета. На голове черная кепка.

— Мужчину часто видели в лесополосе рядом с домом по улице Невельского, 19, а также у магазина «Мария-ра» на улице Забалуева 21.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображенного на рисунках, просьба сообщить в полицию по телефонам: 232-81-80, 232-82-58, 8 913-891-37-10. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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