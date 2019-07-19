Теперь только вплавь: переход в городе Обь затопило после ливня
Сегодня утром. 19 июля в городе Обь затопило переходы по улице Станционной возле остановки «Октябрьская».
— Кто-то точно не попал на работу, кто-то рискуя перебегал через дорогу с большим потоком машин, чтоб успеть на 111 автобус, — поделился приславший фото в группу «Инцидент. Новосибирск» подписчик.
Судя по фото, пройти по переходу теперь можно только вплавь. Пользователи соцсетей не остаются в стороне от проблемы. Вот что они пишут в комментариях:
— Спуск для инвалидов стал похож на спуск для кораблей.
— Вот она — правда нашей благополучной жизни.
— Никогда такого не было и вот опять, — пытается шутить кто-то.
Напомним, в прошлом году жители города Обь устроили стилизованную площадку в затопленном переходе. Гондольер проплыл в резиновой лодке, а девушки станцевали в резиновых сапогах.
ИСТОЧНИК KP.RU