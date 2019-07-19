Ведра на лестнице и лужи на потолке: бердскую больницу затопило после ливня

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-19T11:31:04+03:00

Еще одно здание, в этот раз в Бердске, не выдержало последствий непогоды

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Сибирячка жалуется, что Химзаводская больница, что находится в городе Бердск, затоплена водой, которая льется прямо с потолка.

— Навещала близкого человека в кардиологическом отделении Химзаводской больницы, где лежат люди после операции. Вода с потолка льется прямо на кровати! — рассказала сибирячка Юлия Зарубина, поделившись с КП- Новосибирск «говорящим» видео.

На нем видно, что на лестничных маршах в больнице стоят ведра, куда с потолка стекает вода. И все это перед входом в «Кардиологическое отделение». В палатах обстановка не лучше: на потолках мокрые разводы и капает вода, размывая штукатурку.

Пользователи соцсетей не остались равнодушными к увиденному. Вот что они пишут в комментариях:

— Посмотрела видео, и просто нет слов. Отправьте это в Минздрав. Даже бесплатная медицина не может быть такой.

— Есть медицина катастроф, а это катастрофа медицины.

— Позор какой. А вот врачи в этом отделении лучшие в Бердске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721123" frameborder="0"></iframe> Бердскую поликлинику затопило после ливня.

ИСТОЧНИК KP.RU