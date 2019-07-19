Ведра на лестнице и лужи на потолке: бердскую больницу затопило после ливня
Сибирячка жалуется, что Химзаводская больница, что находится в городе Бердск, затоплена водой, которая льется прямо с потолка.
— Навещала близкого человека в кардиологическом отделении Химзаводской больницы, где лежат люди после операции. Вода с потолка льется прямо на кровати! — рассказала сибирячка Юлия Зарубина, поделившись с КП- Новосибирск «говорящим» видео.
На нем видно, что на лестничных маршах в больнице стоят ведра, куда с потолка стекает вода. И все это перед входом в «Кардиологическое отделение». В палатах обстановка не лучше: на потолках мокрые разводы и капает вода, размывая штукатурку.
Пользователи соцсетей не остались равнодушными к увиденному. Вот что они пишут в комментариях:
— Посмотрела видео, и просто нет слов. Отправьте это в Минздрав. Даже бесплатная медицина не может быть такой.
— Есть медицина катастроф, а это катастрофа медицины.
— Позор какой. А вот врачи в этом отделении лучшие в Бердске.
Бердскую поликлинику затопило после ливня.
ИСТОЧНИК KP.RU