В память о победе: новосибирские подростки-патриотки отправились в поход, посвященный освобождению страны от фашистов

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-18T11:32:01+03:00

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В Новосибирской области начался шлюпочный агитпоход «Курсом Победы», посвященный 75-летию освобождения страны от фашисткой оккупации. О том, что ждет его участников, рассказала Ольга Липатникова, эксперт центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Поход продлится 21 день и пройдет в два этапа. Участвуют в нем курсанты и педагоги детских клубов морского профиля, - рассказывает Ольга Липатникова. - Во время стоянок у прибрежных населённых пунктов пройдут встречи с ветеранами, участниками локальных войн и военных конфликтов.

Но это еще не все: для подростков-патриотов и жителей сел, где у участников будут остановки, пройдут мастер-классы и соревнования. Кроме того, для курсантов проведут занятия по безопасности на воде и оказанию первой помощи.

А в свободное время участники похода помогут привести в порядок памятники погибшим на войне сибирякам и возложат к ним цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU