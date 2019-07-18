Вход в подземелье: в Новосибирске дожди размыли глубокую дыру в асфальте
В Калининском районе Новосибирска обрушился асфальт, а на его месте появилась очень глубокая, опасная яма.
— Дожди открыли «портал» в жилище черепашек ниндзя рядом с домом по улице Родники, 10. Дыра не огорожена, смотрите внимательно под ноги, чтобы не оказаться непрошенным гостем, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Новосибирцы оценили чувство юмора автора, при этом согласившись, что столь глубокая яма представляет опасность для прохожих. Вот что они пишут в комментариях:
— Кто-нибудь видел Сплинтера?
— Срочно закиньте им кусок пиццы!
— Видимо там уже ремонтировали асфальт, судя по заплатке. Может, это суслику нору заасфальтировали, а он опять разрыл.
— Если меры не принять, то портал для орков в скором времени откроется.
— Да у нас весь город в порталах.
Дыра очень глубокая и довольно большая.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU