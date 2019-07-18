2019-07-18T08:24:27+03:00
Общество

Вход в подземелье: в Новосибирске дожди размыли глубокую дыру в асфальте

Новосибирцы прозвали зияющую дыру в асфальте «порталом»
Надежда ЯРКОВА
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Местные жители говорят, что дыра появилась после прошедшего ливня.Местные жители говорят, что дыра появилась после прошедшего ливня.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Калининском районе Новосибирска обрушился асфальт, а на его месте появилась очень глубокая, опасная яма.

— Дожди открыли «портал» в жилище черепашек ниндзя рядом с домом по улице Родники, 10. Дыра не огорожена, смотрите внимательно под ноги, чтобы не оказаться непрошенным гостем, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Новосибирцы оценили чувство юмора автора, при этом согласившись, что столь глубокая яма представляет опасность для прохожих. Вот что они пишут в комментариях:

— Кто-нибудь видел Сплинтера?

— Срочно закиньте им кусок пиццы!

— Видимо там уже ремонтировали асфальт, судя по заплатке. Может, это суслику нору заасфальтировали, а он опять разрыл.

— Если меры не принять, то портал для орков в скором времени откроется.

— Да у нас весь город в порталах.

Дыра очень глубокая и довольно большая. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Дыра очень глубокая и довольно большая.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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