2019-07-18T08:08:36+03:00
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Цвет имеет значение: новосибирские парламентарии предложили перекрасить такси

Также депутаты думают над ограничение рабочего времени для водителей и обязательном медосмотре
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Депутаты Новосибирской области предлагают сделать такси одноцветным.Депутаты Новосибирской области предлагают сделать такси одноцветным.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом году Госдумой должен быть принят закон о такси, главная цель которого — обеспечить безопасность пассажиров и исключить нелегальные перевозки. О намерении стать инициатором поправок в областной закон о таксомоторных перевозках сообщил заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко. Ко второму чтению законодатели намерены дополнить закон поправками, в том числе об ограничении рабочего времени водителя, который должен иметь водительский стаж не менее трех лет и обязательном предрейсовом осмотре. Поправки коснутся также регулирования работы служб заказа легкового такси, системы фрахтования, включая выдачу клиенту чека или квитанции по завершению поездки.

— Мы в свою очередь на региональном уровне хотим ввести нормативы по единому цвету автомобиля такси. Он не обязательно должен быть желтым. Будем рассматривать разные цвета и комбинировать. Главное — навести в сфере пассажирских перевозок такси нашего региона полный порядок, — сказал Валерий Ильенко.

«Это недопустимо!» - новосибирский депутат возмущен тем, что такси меняет цену в зависимости от погоды. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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По мнению депутата, на новосибирском рынке услуг такси абсолютный беспорядок.

— Из 50 тысяч такси только 4,5 тысячи имеют лицензии. Остальные, по сути, работают вне закона и не подчиняются действующим правилам, — сообщил Валерий Ильенко КП-Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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