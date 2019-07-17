2019-07-17T14:09:13+03:00
Происшествия

Поймали с поличным: в Новосибирске задержали двух наркоторговок

Женщины продавали героин с помощью тайников — закладок
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске задержали группу наркоторговцев. Фото: ГУ МВД по НСОВ Новосибирске задержали группу наркоторговцев. Фото: ГУ МВД по НСО
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В Новосибирске полиция поймала банду наркоторговцев. Сбытом героина занимались две сибирячки 35 и 37 лет. Преступниц задержали в одном из садовых обществ в Кировском районе, когда они делали тайники для закладок.

— При досмотре у одной из женщин полицейские изъяли 12 свертков с героином, по 30 грамм каждый, — сообщают в МВД России по Новосибирской области. — У ее сообщницы нашли 27 аналогичных свертков, но уже по 88 граммов.

А при обыске квартиры на улице Экваторная в Советском районе, в которой жила одна из задержанных, силовики нашли еще 167 граммов наркотиков, готовых к сбыту. Всего у задержанных сибирячек было 284 грамма героина.

Сибирячки продавали наркотики с помощью тайников-закладок. Фото: ГУ МВД по НСО

Сибирячки продавали наркотики с помощью тайников-закладок. Фото: ГУ МВД по НСО

В ходе следствия также удалось установить, что женщины работали не в одиночку.

— Участники группы действовали по указанию неустановленного лица, — пояснили в пресс-службе МВД. — Женщины забирали небольшие партии наркотиков, занимались их хранением и сбытом через тайники-закладки.

Против наркоторговок возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и умышленные действия, направленные на совершение преступления). Согласно данной статье, им может грозить до 20 лет лишения свободы.

На данный момент женщины находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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