2019-07-17T11:38:49+03:00
Общество

Вылилось, как из ведра: в Новосибирске за ночь выпало рекордное количество осадков

Сильные и умеренные дожди ожидаются еще в ближайшие два дня
Надежда ЯРКОВА
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За одну ночь в городе выпали двухнедельные осадки.За одну ночь в городе выпали двухнедельные осадки.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Синоптики отмечают, что за одну ночь в Новосибирске выпало больше половины нормы месячных осадков.

— Характер погоды у нас резко изменился вчера днем и сегодня ночью. Если накануне отмечалась область высокого давления, то в последние два она усиленно разрушалась за счет развития циклонических возмущений с востока и запада, юго-запада. Кончился этот процесс тем, что вчера в конце дня над Новосибирской областью образовался свой циклон — замкнутый вихрь прямо с центром в районе Новосибирска. Этот процесс вызвал образование мощной дожде-кучевой облачности и образование зон обильных, сильных дождей, — рассказал КП — Новосибирск пресс- секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренат Ягудин.

Он уточнил, что за ночь в районе Новосибирска выпало 32 мм осадков — это класс сильного дождя, а по отношению к норме — это больше половины месячной нормы осадков (при том, что месячная норма — 61 мм).

— Много осадков было на востоке нашей области: в Колывани, Коченево, Маслянино, Искитиме, помимо этого, три станции в Новосибирске отметили сильные дожди. А вот в соседних областях, например, в Алтайском крае, осадки были чуть скромнее — 20 мм, в Кемеровской области — 25 мм, — поделился Ягудин.

Он добавил, что в ближайшие два дня, 18 и 19 июля, осадки сохранятся в Новосибирской области и смежных территориях. После чего циклон начнет медленно отступать на восток.

— Два дня в городе еще будут сильные и умеренные осадки, то есть дожди. 20 июля ожидается послабление осадков до умеренных. Температура в эти дни будет чуть ниже нормы, но все равно будет достаточно тепло: плюс 22-28 градусов днем, но завтра по востоку может быть всего до плюс 22 градусов, — отметил синоптик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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