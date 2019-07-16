2019-07-16T15:33:18+03:00
Общество

Кому-то перешла дорогу: в Новосибирске развесили фото девушки и обвинили ее в заражении ВИЧ-инфекцией

Девушка подозревает кого-то из своих бывших
Анна ПАШАГИНА
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Объявления вызвали негодования у жителей Горского микрорайоне.Объявления вызвали негодования у жителей Горского микрорайоне.Фото: СОЦСЕТИ
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В июле месяце жителей микрорайона Горский удивили странные объявления. На них была фотография девушки и подпись: «Данный инфицированный субъект заражает жителей города Новосибирска ВИЧ-инфекцией». Автор объявлений сослался на Центр профилактики и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Номера телефонов, указанные в ориентировке, принадлежат общественной организации «Гуманитарный проект». Они консультируют ВИЧ-инфецированных жителей Новосибирской области.

— Эти объявления размещали не мы. Видимо, кто-то держит обиду на эту девушку. Да, она обращалась к нам, но у ее нет ВИЧ-инфекции. А номер указали этот, потому что у нас известная организация по ВИЧ сервису, — рассказал консультант горячей линии «Гуманитарный проект».

Как предполагают в организации, возможно, кто-то затаил обиду на девушку. Она сама не знает, кому перешла дорогу. Сибирячка собирается писать заявление в полицию. «Шутнику» грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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