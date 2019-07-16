Вместо масла – маргарин: эксперты нашли в новосибирских супермаркетах 85% фальсификата

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-16T14:50:39+03:00

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С 1 июля в России начали действовать новые правила продажи молочных продуктов. Магазины обязаны ставить натуральную «молочку» на отдельную полку и сопровождать ее надписью «Изготовлено без заменителя молочного жира». Эксперты сомневаются, что эта мера поможет избавить покупателей от некачественных молочных товаров. Директор Ассоциации экспертов, член рабочей группы противодействия фальсификатам Общественной палаты РФ Яков Новоселов сообщил КП-Новосибирск, что государству все равно не хватает механизмов контроля за качеством продуктов питания. К тому же многие производители и торговые сети не хотят честно сообщать потребителю о качестве пищевых товаров.

- К сожалению, в магазинах никто не проверяет реальный состав продуктов, причем, это касается не только молока, масла и сыров. Роспотребнадзор имеет мало полномочий. И для того, чтобы выехать на проверку ему требуется веское основание. Например, справка о том, что кто-то отравился продуктом, - рассказал КП-Новосибирск Яков Новоселов.

В Новосибирске эксперты группы противодействия фальсификатам проверяла качество молока и сделала вывод, что новосибирские производители не нарушают правил производства. По данным Ассоциации экспертов, сегодня 65% продуктов питания в торговых сетях России – не натуральные, несмотря на позиционирование. 85% сливочного масла – по сути, маргарин. Новосибирские магазины в этом смысле – не исключение.

ИСТОЧНИК KP.RU