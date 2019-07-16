2019-07-16T14:50:39+03:00
Здоровье

Вместо масла – маргарин: эксперты нашли в новосибирских супермаркетах 85% фальсификата

Между тем большинство местных производителей обманом потребителей не занимаются
Наталья АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Эксперты считают, что новые правила не уберегут людей от фальсификата.Эксперты считают, что новые правила не уберегут людей от фальсификата.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

С 1 июля в России начали действовать новые правила продажи молочных продуктов. Магазины обязаны ставить натуральную «молочку» на отдельную полку и сопровождать ее надписью «Изготовлено без заменителя молочного жира». Эксперты сомневаются, что эта мера поможет избавить покупателей от некачественных молочных товаров. Директор Ассоциации экспертов, член рабочей группы противодействия фальсификатам Общественной палаты РФ Яков Новоселов сообщил КП-Новосибирск, что государству все равно не хватает механизмов контроля за качеством продуктов питания. К тому же многие производители и торговые сети не хотят честно сообщать потребителю о качестве пищевых товаров.

- К сожалению, в магазинах никто не проверяет реальный состав продуктов, причем, это касается не только молока, масла и сыров. Роспотребнадзор имеет мало полномочий. И для того, чтобы выехать на проверку ему требуется веское основание. Например, справка о том, что кто-то отравился продуктом, - рассказал КП-Новосибирск Яков Новоселов.

В Новосибирске эксперты группы противодействия фальсификатам проверяла качество молока и сделала вывод, что новосибирские производители не нарушают правил производства. По данным Ассоциации экспертов, сегодня 65% продуктов питания в торговых сетях России – не натуральные, несмотря на позиционирование. 85% сливочного масла – по сути, маргарин. Новосибирские магазины в этом смысле – не исключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кому-то перешла дорогу: в Новосибирске развесили фото девушки и обвинили ее в заражении ВИЧ-инфекцией
Областной суд согласился приостановить деятельность торгового центра «Эдем»
«Сквернословие и пошлость являются брендом» - православные активисты просят не пускать «Ленинград» в ЛДС
Это происходит регулярно: новосибирец заметил людей, копающихся в мусорных баках
Новосибирские фирмы, доставляющие товары в отдаленные села, смогут получить по 500 тысяч рублей
«Жалко малышку»: мать, распивающая пиво на детской площадке, возмутила сибиряков
Охрана объектов не прервалась ни на секунду
Переломы и травматический шок: рыбачившую на берегу девушку переехала «Нива»
Плохо ориентируется в городе: в Кировском районе пропал пенсионер с татуировкой на правом плече
Волонтеры «Лизы Алерт» ищут владельцев самых высоких крыш в городе
Думали, упадет! 9-летний мальчик, играющий в окне пятого этажа, напугал прохожих
Будем делать снеки и ворота: какие производства появятся в новосибирском Промышленно-логистическом парке
«Как в дикой природе»: под Новосибирском лось пробежал рядом с детской площадкой