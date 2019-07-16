Новосибирские фирмы, доставляющие товары в отдаленные села, смогут получить по 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-16T12:07:25+03:00

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Новосибирская область - регион большой, и потому проблема доставки товаров в отдаленные села - одна из важных для сибиряков. Сейчас сибирские компании организуют работу 380 розничных магазинов и 8 автолавок в 396 населенных пунктах, расположенных за 11 километрах от районных центров. И правительство Новосибирской области поддержит эти предприятия.

- Губернатор подписал постановление об улучшении порядка предоставления компенсации части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости, - пояснили а Минпромторге Новосибирской области. - Согласно ему, увеличится предельный размер единовременной субсидии до 500 тысяч рублей. А еще в конце года можно будет компенсировать транспортные расходы.

Важный момент: чтобы иметь право на субусидии, необходимо подать в Минпромторг заявку все необходимые документы. Уточнить всю информацию можно по тел. (383) 238 62 18.

ИСТОЧНИК KP.RU