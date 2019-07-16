Охрана объектов не прервалась ни на секунду

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-16T10:38:10+03:00

В здании, где расположена штаб-квартира Агентства безопасности ГВАРДИЯ, и в том числе дежурная часть, произошло аварийное отключение электроэнергии

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В результате энергоаварии в офисах многоэтажного здания погас свет, отключилась оргтехника и телефонная связь.

Авария никаким образом не повлияла на работу дежурной части ГВАРДИИ. С момента отключения основного энергоснабжения заработало резервное - от автоматически включившегося дизельного генератора.

Электроэнергии не было в здании несколько часов. Охрана объектов Агентства безопасности ГВАРДИЯ не прервалась ни на секунду, в том числе объектов, расположенных в этом же здании. Их сигнализация получала энергию от бесперебойных источников питания.

Отключение электроэнергии дало возможность внепланово проверить работу резервного электроснабжения охранного агентства. Проверка показала, что оборудование работает исправно.

ИСТОЧНИК KP.RU