Переломы и травматический шок: рыбачившую на берегу девушку переехала «Нива»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-16T10:34:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел вчера вечером на берегу реки Иня рядом с микрорайоном Весенний в Первомайском районе.

— Компания отдыхала на берегу Ини, употребляла алкоголь, а женщина из этой же компании рыбачила на берегу. Один из мужчин подогнал автомобиль поближе к берегу, для того, чтобы включить музыку, но в этот момент «Нива» покатилась назад, переехав женщину-рыбака. После этого машина скатилась в воду, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На место происшествия выезжала полиция и «скорая помощь».

— Девушка 1984 года рождения после наезда получила многочисленные повреждения. У нее зафиксированы открытый вывих правой стопы, рваная рана голеностопного сустава, закрытый перелом левой стопы, закрытый перелом левой голени со смещением, закрытый перелом ребер справа, а также рваная рана правого бедра и левого предплечья. Также девушке поставили диагноз: травматический шок первой степени. Она была госпитализирована в больницу, ее состояние оценивалось как тяжелое, — рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

"Нива" переехала девушку, рыбачившую на берегу. Фото: Владислав Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU