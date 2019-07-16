2019-07-16T10:04:51+03:00
Общество

Плохо ориентируется в городе: в Кировском районе пропал пенсионер с татуировкой на правом плече

О местонахождении мужчины ничего не известно уже больше пяти дней
Алена КУЛЕШОВА
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Мужчина уже уходил из дома два года назад. Фото: "ДоброСпас - Новосибирск"Мужчина уже уходил из дома два года назад. Фото: "ДоброСпас - Новосибирск"
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Содружество волонтеров «ДоброСпас — Новосибирск» ищут пропавшего 68-летнего Антошкина Сергея Васильевича. Пенсионер ушел из дома на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе. Мужчина исчез 11 июля в десять часов вечера и до сих пор не вернулся.

— Основные приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза, — говорится в ориентировке. — Носит бороду, имеются залысины, на правом плече есть татуировка: якорь и русалка.

Мужчина был одет в черную куртку, темные брюки, бело-голубую тельняшку, коричневые сандалии и черную кепку.

По словам волонтеров, родственники пропавшего утверждают, что он плохо ориентируется в городе и не всегда может осознать, где он находится. Поэтому может нуждаться в медицинской помощи

— Два года назад он уже уходил из дома, тогда его нашла полиция за 4 дня, — пояснили в Содружестве волонтеров «ДоброСпас — Новосибирск». — Тогда родственники понадеялись, что это последний раз и не стали принимать никакие особые меры. Просто старались не выпускать его одного из дома.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Сергея Васильевича, просьба сообщить об этом волонтерам «ДоброСпас — Новосибирск» по номеру: 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58, а также по номеру экстренной службы спасения 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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