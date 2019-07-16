2019-07-16T08:54:25+03:00
Экономика

Будем делать снеки и ворота: какие производства появятся в новосибирском Промышленно-логистическом парке

Инвестиции составят более 18 миллиардов рублей
Татьяна СОЛОВОВА
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Промышленно-логистический парк прирастает новыми предприятиями. Фото: правительство Новосибирской области.Промышленно-логистический парк прирастает новыми предприятиями. Фото: правительство Новосибирской области.
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Промышленно-логистический парк в Новосибирской области - одна из самых крупных инвестиционных площадок в регионе. Как сообщает издание «Деловой квартал», теперь там открылся завод по производству упаковки и одноразовой посуду. И это еще не предел:

- Сейчас на территории парка работают 18 компаний: объем инвестиций составил более 60 миллиардов рублей, - рассказали в правительстве Новосибирской области. - Кроме того, уже заключены соглашения о том, что на территории Промышленого логистического парка начнется строительство завода по производству снеков, строительство транспортно-логистического комплекса, строительство производственно-логистического комплекса, где будут выпускаться ворота, алюминиевые профильные системы и перегрузочное оборудование.

Фирмам придется инвестировать немалую сумму - 18 миллиардов рублей. А для сибиряков это означает, что только на одном заводе по производству снеков появится около 900 рабочих мест. Так что совсем скоро можно будет устроиться на современное предприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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