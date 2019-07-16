2019-07-16T07:21:49+03:00
Общество

Телефон оставила дома: 30-летняя сибирячка вышла из дома поздно вечером и пропала

О местонахождении Натальи ничего не известно уже пять дней
Надежда ЯРКОВА
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Наталья ушла из дома пять дней назад и не вернулась до сих пор. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".Наталья ушла из дома пять дней назад и не вернулась до сих пор. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 30-летнюю Наталью Овчинникову, которая поздно вечером 11 июля вышла из дома в микрорайоне Чистая слобода в Ленинском районе и пропала.

— Наталья вышла из дома поздно вечером, сначала родственники думали, что девушка вернется. Телефона у нее с собой не было. Они ее искали по знакомым, друзьям, смотрели камеры на домах и спустя три дня обратились за помощью в полицию и к нам, — руководитель поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы светло-русые. В день пропажи была одета в черно-белую полосатую кофту, темные джинсы и черные сланцы. Из особых примет: у девушки имеются шрамы на лбу.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Наталья, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

У пропавшей сибирячки на лбу есть шрамы. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

У пропавшей сибирячки на лбу есть шрамы. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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