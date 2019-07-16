Он был не учебным: в Новосибирске на обочине шоссе нашли боеприпас от советского гранатомета

СЕГОДНЯ 04:21 2019-07-16T04:21:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Рабочие, которые на грейдере копали землю на участке от клиники Мешалкина в сторону Нижней Ельцовки, и не думали, что их смена прервется самым неожиданным образом. Как сообщает издание «Родные берега», во время работ в 21.30 сибиряки наткнулись на неожиданную находку.

- Это был выстрел (боеприпас) от советского ручного противотанкового гранатомета, - рассказал начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.

Рабочие не стали рисковать и самостоятельно разбираться с опасной находкой: сразу же обратились за помощью к правоохранителям.

- Они обратились в полицию и на место происшествия прибыли саперы Росгвардии, - продолжает Юрий Перязев.

Как оказалось, такая предосторожность была совсем не лишней: боеприпас оказался не учебным, в самым настоящим, хоть и ржавым. Так что саперам пришлось его сразу же уничтожить там же, где его рабочие и обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU