Он был не учебным: в Новосибирске на обочине шоссе нашли боеприпас от советского гранатомета
Рабочие, которые на грейдере копали землю на участке от клиники Мешалкина в сторону Нижней Ельцовки, и не думали, что их смена прервется самым неожиданным образом. Как сообщает издание «Родные берега», во время работ в 21.30 сибиряки наткнулись на неожиданную находку.
- Это был выстрел (боеприпас) от советского ручного противотанкового гранатомета, - рассказал начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.
Рабочие не стали рисковать и самостоятельно разбираться с опасной находкой: сразу же обратились за помощью к правоохранителям.
- Они обратились в полицию и на место происшествия прибыли саперы Росгвардии, - продолжает Юрий Перязев.
Как оказалось, такая предосторожность была совсем не лишней: боеприпас оказался не учебным, в самым настоящим, хоть и ржавым. Так что саперам пришлось его сразу же уничтожить там же, где его рабочие и обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU