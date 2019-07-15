Лежала на самом дне: Алтаец нашел в реке урну с прахом новосибирского ветерана

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-15T15:33:14+03:00

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Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны, который проживал в Новосибирске, обнаружили в реке Чумыш в Алтайском крае. Житель поселка Тельменка Максим Яровой отдыхал на берегу с друзьями. Когда мужчина зашел в воду, он почувствовал, что задел руками какой-то странный предмет.

— Я просто решил искупаться, нырнул и наткнулся на что-то в воде, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Максим Яровой. — Постарался достать, оказалось — урна с прахом.

По словам мужчины, урна была немного расколота, но сам прах водой не размыло. Житель села сразу же решил сообщить о своей находке по номеру экстренной службы «112». Однако на том конце телефона сообщили, что решением подобных проблем эта служба не занимается. Тогда Максим решил обратиться в полицию: правоохранители ему тоже поначалу отказали, но потом все же приехали и забрали урну.

Несмотря на повреждения урны, прах внутри не был размыт водой. Фото: Максим Яровой

-Хотелось бы, конечно, чтобы нашли родственников этого человека, — говорит Максим Яровой, — мы с друзьями специально зашли в интернет, чтобы узнать что-нибудь о человеке, чье имя было написано на урне.

Прах, находящийся в урне, принадлежит Евгению Федоровичу Доильницыну, который родился 23 января 1918 года в Алтайском крае. В 1933 году он вместе с семьей переехал в Новосибирск. Здесь же с отличием окончил силикатный техникум. Прошел всю войну и был уволен в запас в 1946 году в звании гвардии лейтенанта. После этого стал заниматься наукой. В 1991 году вышел на пенсию. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалью «За оборону Киева», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда». Умер ветеран в ноябре 2018 года,прожив больше ста лет.

ИСТОЧНИК KP.RU