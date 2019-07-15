Заикается в разговоре: волонтеры ищут 26-летнего новосибирца со шрамом на шее

СЕГОДНЯ 04:12 2019-07-15T04:12:33+03:00

О парне ничего неизвестно уже около месяца. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

О молодом человеке ничего не известно уже около месяца

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 26-летнего Романа Геннадьевича Фадюшина. О его местонахождении ничего не известно с 18 июня.

— Приметы: рост пропавшего 172 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы светло-русые. Предположительно был одет в белую футболку, черное трико и светло-коричневые кроссовки, — говорится в ориентировке.

Из особых примет отмечают, что у парня имеется шрам на шее, а сам он заикается.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Роман Фадюшин, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

У пропавшего имеется шрам на шее, а сам он заикается. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU