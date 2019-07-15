Заикается в разговоре: волонтеры ищут 26-летнего новосибирца со шрамом на шее
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 26-летнего Романа Геннадьевича Фадюшина. О его местонахождении ничего не известно с 18 июня.
— Приметы: рост пропавшего 172 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы светло-русые. Предположительно был одет в белую футболку, черное трико и светло-коричневые кроссовки, — говорится в ориентировке.
Из особых примет отмечают, что у парня имеется шрам на шее, а сам он заикается.
Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Роман Фадюшин, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.
У пропавшего имеется шрам на шее, а сам он заикается. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
ИСТОЧНИК KP.RU