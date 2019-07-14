«Скоро в обморок начнут падать»: сельский житель снял на видео дикие очереди в детской поликлинике

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-14T08:24:15+03:00

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Житель Новосибирской области пришел в детскую поликлинику в городе Карасук и возмутился организации работы. По его словам, на 40 человек в очереди — всего один сотрудник регистратуры. При этом в помещении достаточно душно, так как нет вентиляции.

— Люди с семи часов утра в очереди стоят, в регистратуре один человек на весь район, остальные в отпуске. Здесь уже скоро в обморок люди падать начнут. Нет ни вентиляции, ничего. Люди все с маленькими детьми, — комментирует мужчина происходящее и добавляет, что отправит снятый ролик чиновникам, которые занимаются здравоохранением.

Скоро дети и взрослые в обморок падать начнут - очередь в поликлинике .

Видео попало в youtube и социальные сети. В паблике «Инцидент. Новосибирск» другие жители города и области говорят, что подобная ситуация встречается в разных местах.

— Нам в Барышево тоже предложили занимать очередь в 6 утра за талоном. При том, что регистратура открывается в 7.30 и талончик один на все село.

— У нас в Куйбышеве также.

— Новосибирск, Калининский район, такая же картина в детской.

— В Новосибирске тоже самое, запись в один день на две недели вперед. Пришла к семи утра — в очереди была на 40-ом месте, за мной еще человек 30. Давка, жесть, — делятся своим опытом посещения бесплатных поликлиник сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU