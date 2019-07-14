2019-07-14T08:24:15+03:00
Общество

«Скоро в обморок начнут падать»: сельский житель снял на видео дикие очереди в детской поликлинике

Мужчина пообещал поделиться роликом с чиновниками
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Очередь в детской поликлинике в Карасуке. Фото: Кадр из видеоОчередь в детской поликлинике в Карасуке. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

Житель Новосибирской области пришел в детскую поликлинику в городе Карасук и возмутился организации работы. По его словам, на 40 человек в очереди — всего один сотрудник регистратуры. При этом в помещении достаточно душно, так как нет вентиляции.

— Люди с семи часов утра в очереди стоят, в регистратуре один человек на весь район, остальные в отпуске. Здесь уже скоро в обморок люди падать начнут. Нет ни вентиляции, ничего. Люди все с маленькими детьми, — комментирует мужчина происходящее и добавляет, что отправит снятый ролик чиновникам, которые занимаются здравоохранением.

Скоро дети и взрослые в обморок падать начнут - очередь в поликлинике .

Видео попало в youtube и социальные сети. В паблике «Инцидент. Новосибирск» другие жители города и области говорят, что подобная ситуация встречается в разных местах.

— Нам в Барышево тоже предложили занимать очередь в 6 утра за талоном. При том, что регистратура открывается в 7.30 и талончик один на все село.

— У нас в Куйбышеве также.

— Новосибирск, Калининский район, такая же картина в детской.

— В Новосибирске тоже самое, запись в один день на две недели вперед. Пришла к семи утра — в очереди была на 40-ом месте, за мной еще человек 30. Давка, жесть, — делятся своим опытом посещения бесплатных поликлиник сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три польских жакета и футболка со стразами: новосибирец пошел на преступление ради модной одежды
В Куйбышеве памятник революционеру перенесли ради строительства храма
«Новые ножки»: волонтеры выхаживают зайчонка, попавшего под машину
«Да оттуда все прыгают»: Новосибирец погиб, нырнув в воду с волнореза
Страшно красиво: новосибирцы испугались красного солнца в вечернем небе
Погода в Новосибирске на день: 14 июля солнечно и жарко
В Новосибирском лагере пройдет профильная смена для подростков-патриотов
Уточка, ты куда? Пернатая мама повоспитывала детенышей, улетев в соседний вольер
«Быть убитыми или сесть в тюрьму?»: в Новосибирске прошел пикет в поддержку сестер Хачатурян
«Пока не прекратите убивать женщин - никакого секса»: сибирячка призвала объявить бойкот мужчинам
Нырял вместе с внуком: на новосибирском пляже утонул пенсионер