2019-07-13T07:15:37+03:00
Происшествия

Опасная находка: новосибирцы обнаружили гору ртутных ламп

Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Спасатели вывезли более тысячи ламп. Фото: МАСС.Спасатели вывезли более тысячи ламп. Фото: МАСС.
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В Октябрьском районе жители частного сектора на улице Декабристов обнаружили гору ртутных ламп. Чтобы их вывезли, сибирякам пришлось вызывать спасателей.

Как оказалось, это уже не первый случай именно на этой площадке. Буквально несколько дней назад именно с этой площадки спасатели вывозили на утилизацию 4 тысячи ламп. В этот раз ламп было меньше - 1250.

- Откуда такое количество ламп дневного света, содержащие ртуть, приходится только догадываться. Скорее всего, нерадивые директора фирм и предприятий выбрасывают лампы на улицу вместо того, чтобы заключать договоры об их утилизации со спецкомпаниями и вывозить опасный мусор за пределы городских дворов, - сказал в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды в Новосибирске» начальник МАСС Дмитрий Фокин.

На свалке оказались и целые, и разбитые лампы. Опасны они тем, что в них содержится ртуть. Поэтому спасатели МАСС на месте сделали замеры концентрации паров ртути: к счастью, все оказалось в норме.

Про стихийную свалку люминисцентных ламп на улице Декабристов уже сообщили в администрацию Октябрьского района и в полицию. Виновников опасного мусора пока не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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