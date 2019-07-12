Только для врачей: в областной больнице Новосибирска открыли спортзал

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-12T14:26:05+03:00

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Новый спортивный зал для сотрудников открылся в Государственной Новосибирской областной клинической больнице. Такой подарок врачам сделали в честь юбилея. В этом году областной больнице исполняется 80 лет. На открытии присутствовали депутат Государственной Думы и трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, Олимпийская чемпионка Ирина Минх, главный врач областной клинической больницы Анатолий Юданов.

— Это мечта нашей больницы, наших сотрудников. Мы откопали подвальное помещение и за три месяца превратили его в уютное место. Там мы будем встречаться не только по работе, но и чтобы отдохнуть. Это маленькое звено свяжет наш коллектив еще больше, — поздравил коллег Анатолий Юданов.

Зал оснащен всем необходимым оборудованием. Врачи смогут, как эффективно тренироваться, так и комфортно отдыхать после физических упражнений.

— Тренажеры замечательные. Есть где размяться, есть кардио часть, предусмотрены скамьи для разных видов тренировок. На мой взгляд, есть еще место для компактных, но очень хороших тренажеров, — поделился своим мнением Александр Карелин.

Свою работу зал начнет с понедельника. В нем будут работать профессиональные тренера.

Александр Карелин торжественно перерезал ленточку. Фото: Анна ПАШАГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU