«Городская электричка» может появиться в Новосибирске к 2023 году

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-12T12:58:23+03:00

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План реализации проекта обсуждали сегодня глава региона и руководство Западно-Сибирской железной дороги. Речь на совещании шла о развитии транспортно-пересадочных узлов, перехватывающих парковках и новых платформах. Как отметил Андрей Травников, работы по проекту уже идут, но необходимо увеличить темп, чтобы успеть к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

— Для реализации проекта в озвученные сроки необходимо выделение дополнительного финансирования. Этот вопрос планируют обсудить с руководством ОАО «РЖД» и Правительством Российской Федерации, — сообщают в правительстве региона.

Продление ул. Титова имеет для «Городской электрички» важную роль. Новая дорога сделает доступной станцию в микрорайоне «Чистая Слобода». Планируется, что платформы появятся в быстро растущих отдаленных микрорайонах мегаполиса. Платформу возле «Пригородного простора» поставят возле улицы Спортивной, остановка «Чистая Слобода» спланирована на перекрестке улиц Титова и Дукача, станция «Клещиха» — в створе улицы Троллейная, станция «Чемской» — недалеко от путепровода.

Проект «Городская электричка» направлен на улучшение транспортной доступности левого берега на участке Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный — Клещиха — Чемской.

ИСТОЧНИК KP.RU