Дорогую иномарка с «блатными» номерами угнали прямо из гаража в Новосибирске
В Новосибирске из гаража исчезла дорогая иномарка. Владелец автомобиля заметил пропажу ранним утром.
- В период времени с 20-00 11 июля до 06-00 12 июля из капитального гаража №226 ГСК «Рассвет» по улице Рассветная, 12 совершен угон автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо», бежевого цвета, 2004 года выпуска, - сообщили КП-Новосибирск в областному управлении МВД России.
Примечательно, что номера у автомобиля – самарские. Регион – 63. Полный номер: С 555 РВ 63.
- В случае обнаружения или имеющейся информации о месте нахождения автомобиля, просим обращаться по телефону «102», - призывают в МВД.
Параллельно с полицией машину ищут общественники. Кстати, известны случаи, когда им удавалось опередить правоохранителей.
«Было, как в кино» - новосибирский школьник помог матери найти угнанную машину. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
ИСТОЧНИК KP.RU