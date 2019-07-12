Дорогую иномарка с «блатными» номерами угнали прямо из гаража в Новосибирске

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-12T12:35:17+03:00

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В Новосибирске из гаража исчезла дорогая иномарка. Владелец автомобиля заметил пропажу ранним утром.

- В период времени с 20-00 11 июля до 06-00 12 июля из капитального гаража №226 ГСК «Рассвет» по улице Рассветная, 12 совершен угон автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо», бежевого цвета, 2004 года выпуска, - сообщили КП-Новосибирск в областному управлении МВД России.

Примечательно, что номера у автомобиля – самарские. Регион – 63. Полный номер: С 555 РВ 63.

- В случае обнаружения или имеющейся информации о месте нахождения автомобиля, просим обращаться по телефону «102», - призывают в МВД.

Параллельно с полицией машину ищут общественники. Кстати, известны случаи, когда им удавалось опередить правоохранителей.

«Было, как в кино» - новосибирский школьник помог матери найти угнанную машину. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU