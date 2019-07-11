«Бюрократы чертовы!»: Инстаграм удалил фотографию абсолютно голой Лены Лениной

СЕГОДНЯ 19:29 2019-07-11T19:57:04+03:00

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Светлана Лобода выложила в "Инстаграм" обнаженный снимок. Затем Наташа Королева сфотографировались без одежды и разместила кадр в соцсети. Этот челлендж поддержала Лена Ленина. Cамая известная писательница в Новосибирске рассказала, как втянулась в битву голых тел.

- В старые времена в плагиате обвиняли Мольера, Шекспира, Вольтера и Гете. Те, по мнению возмущающихся, воровали мысли, сцены и выражения. Сегодня, во времена Интернета и соцсетей, плагиату больше подвержены фотографии. Только что в шоу-бизнесе разразился новый скандал: Светлана Лобода разместила фотографию чужого обнаженного тела, свернувшегося в косичку и стоящего на голове, да еще и отфотошопила его. Точнее, ее. Американская авторесса оригинального целлюлита и пышностей с более короткими ногами, чем это эстетически допустимо в аккаунте у Лободы, возмутилась и раскричалась на весь Инстаграм: «Au voleurs!». Хотя по нашим пиар-меркам ей, с ее несчастными несколькими сотнями тысяч фолловеров, сделали суперрекламу в аж пятимиллионном аккаунте суперзвезды. Флэшмоб «Голые, пышные и неотфотошопленные телеса» поддержала Наташа Королева и тоже встала на голову, обнажив стране свои роскошные объемы с заднего ракурса. Хотя о степени отфотошопленности Наташиных прелестей сразу же заспорили ее подписчики. Но я им не верю, - прокомментировала КП-Новосибирск Лена Ленина историю скандала.

Ленина тоже поставила в соцсеть свой снимок. Он, безусловно, затмил фотографии предшественниц.

- Я, решив, что пышные и голые - это новый тренд, поддержала коллег по цеху и разместила свою фотографию, на которой видно, что на мне нет одежды, но при этом ничего не видно. Хотя американский офис «Инстаграма» умудрился все же что-то разглядеть и уведомил меня о том, что заблокировал картинку. Пришлось схитрить, флэшмоб обязывает, и разместить похожую хулиганскую фоточку с пляжа с натянутыми на пышности несколькими сантиметрами целомудрия. Бюрократы чертовы, - рассказала Лена КП-Новосибирск. - Хотя все же зря я позволила себя втянуть в битву голых тел. Я хоть и не ханжа, что часто видно по моим экстравагантным прическам, но все же считаю излишнее обнажение признаком эксгибиционизма. Но в шоу-бизнесе скромность - знак профнепригодности, так что приходится соответствовать.

Фотография, которую удалил "Инстаграм". Фото: @lenaleninaofficial

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Кто-кто, а Наташа Королева умеет хайповать. То юбочку наденет шириной с пояс, то поразит роскошным декольте или кадрами из конкурса мокрых маек. Да и что скрывать, если фигура «песочные часы» даётся певице, склонной к полноте, потом и кровью. Однако, сегодня Королева превзошла даже самые смелые ожидания поклонников (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU