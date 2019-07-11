2019-07-11T18:22:08+03:00
Общество

Пассажирам будет комфортнее: в Новосибирске обновят трамвайные пути

Средства на ремонт появятся в бюджете уже в следующем году
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске обновят трамвайную сеть. Фото: Надежда ЯРКОВАВ Новосибирске обновят трамвайную сеть. Фото: Надежда ЯРКОВА
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В Новосибирске будет проведена программа реконструкции трамвайной сети. Средства на ее осуществление появятся в бюджете уже в следующем году.

По словам Мэра Новосибирска Анатолия Локтя, развитие трамваев не может быть осуществлено, пока не решена проблема технического состояния рельсов. При планировании бюджета на следующий год, одной из важных задач станет возможность найти средства для ремонта трамвайных путей. Ведь пассажиры будут чувствовать себя в новых вагонах комфортнее, если они будут ездить по путям достойного качества.

Стоит отметить, что осуществление этих обновлений может быть финансировано вышестоящим бюджетом. Но сначала стоит нужно понять, какими ресурсами мы сами располагаем. И решить, чем стоит заняться в первую очередь. Какие работы, и на каких именно участках заслуживают большего внимания.

— Развитие транспорта — один из основных вопросов, решение которого необходимо городу, — обозначил Анатолий Локоть. — В приоритете у муниципалитета — электротранспорт.

Так, в октябре 2016 года был построен участок трамвайного пути по ул. Титова, который упростил возможность добраться из микрорайона Чистая Слобода на площадь им. Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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