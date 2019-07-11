«Необходимо проверить бухгалтерию СМУ-3!»: дольщики заявили об очередном обмане на строительном рынке Новосибирска

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-11T12:59:02+03:00

В Новосибирске нарастает социальное напряжение. Причина - обман на строительном рынке. Дольщики жалуются, что им предложили жить в домах с недоделками. А тем, кто расторг договор с компанией, не возвращают деньги

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Проблемное предприятие - ООО «Строительно-монтажное управление - 3».

В эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» дольщики рассказали, что строители сдавали дома, гарантируя исправить нарушения, но не сделали этого.

- Все недоделки введенных в эксплуатацию домов по адресам: улица Герцена, 1/1, и улица Беловежская, 16, - существенны и влияют на безопасность людей. Нарушения допущены при попустительском отношении уполномоченных органов. Сейчас с грубейшими нарушениями начинают строить дом № 1/2 на улице Герцена, - говорят дольщики. - Мы просим уполномоченные органы власти, правоохранительные органы инициировать проверки «СМУ-3», а также аффилированных организаций - ООО «ТехПро», ООО «ПЛАТО», ООО «Управдом-групп» и ЖСК «Прибрежный». Необходимо проанализировать бухгалтерскую документацию и, если потребуется, провести аудит, вернуть все выведенные активы и направить их на достройку домов и расчеты с обманутыми дольщиками, а виновных привлечь к ответственности!

ИСТОЧНИК KP.RU