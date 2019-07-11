2019-07-11T08:30:25+03:00
Экономика

В Новосибирской области появится кластер «Цифровая энергетика»

Его задача – объединить предприятия, которые будут производить и обслуживать оборудование для «Умных сетей»
Татьяна СОЛОВОВА
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Будущее энергетики - за «Умными сетями».Будущее энергетики - за «Умными сетями».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирской области создадут совершенно новый кластер – «Цифровая энергетика»: он объединит предприятия, которые производят электрооборудование, а также занимаются его монтажом и техническим обслуживанием.

- Задача кластера – организовать производство необходимого комплекта оборудования для построения цифровых распределительных электрических сетей (именно их называют «Умные сети» - прим.авт.). Причем сделать это так, чтобы все фирмы, входящие в кластер, отвечали за конкретный сегмент, - объясняют в министерстве экономичексого развития Новосибирской области.

В приоритете будут предприятия, которые разрабатывают приборы интеллектуального учета электроэнергии, цифровые подстанции, цифровые системы прогностики состояния оборудования, телеуправление оборудованием подстанций.

Напомним, 3 июля была зарегистрирована Ассоциация «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика». Ее учредителями являются АО «РиМ», ООО «Энергетика, микроэлектроника, автоматика», ООО НПП «Микропроцессорные технологии», ООО «Болид», ООО НПФ «АРС ТЕРМ», ООО «НПФ ИРБИС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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