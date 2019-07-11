2019-07-11T05:35:20+03:00
Общество

«Вонь ужасная стоит»: жители Горского всю ночь задыхались от запаха фекалий

Прорыв канализации на Горском жилмассиве произошел днем в среду, 10 июля
Надежда ЯРКОВА
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Жителии утверждают, что прорывы у них происходят постоянно.Жителии утверждают, что прорывы у них происходят постоянно.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Ленинском районе Новосибирска нечистоты всю ночью лились в котлован Горский из канализационной трубы рядом с домом №1 на улице Стартовой. А жители задыхались от неприятного запаха.

— Прорыв случился около четырех часов дня в среду, 10 июля. Аварийные службы ничего не делают, а управляющая компания первого строительного фонда говорит, что за это отвечает застройщик. Застройщик ООО МЖК «Энергетик» — и у них к тому времени рабочий день закончился, то есть нам предложили ждать до утра, — поделилась своим негодованием подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Сибирячка уточнила, что секция дома, к которой относится колодец, была сдана в 2014 году. При этом колодец напротив 9-го подъезда прорывает регулярно.

— Стоки пахнут бытовой канализацией. К тому же идет загрязнение озера, а затем и реки. Нас посылают все. К «Горводоканалу» данный колодец не относится, — сетует местная жительница.

Она также отметила, что в 8 утра канализация продолжала бежать. За ночь напор снизился, так как уменьшилось водопотребление, но утром пошел с новой силой. Вонь при этом стоит ужасная.

— Подскажите, куда обращаться, чтобы решили эту давнюю проблемы. Наши обращения никто не слышит, — добавила расстроенная горожанка.

Жильцы микрорайона Горский всю ночь дышали запахом фекалий. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Жильцы микрорайона Горский всю ночь дышали запахом фекалий.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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