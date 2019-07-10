ДТП под копирку: водители сбили семилетних мальчиков, играющих во дворе дома

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-10T16:13:00+03:00

Первое ДТП произошло в три часа дня, второе - в шесть вечера. Фото: ГИБДД

За один день в Новосибирске под машину попали двое школьников из разных районов

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Сегодня, 10 июля, днем в Кировском районе 21-летний мужчина на «Honda Accord» сбил 7-летнего ребенка. Малыш гулял во дворе на улице Комсомольская. В этот момент из арки выехала машина и наехала на него.

В итоге, у мальчика открытый перелом большой берцовой кости. Виновник отвез пострадавшего в больницу и вернулся обратно. Мужчина вызвал госавтоинспекцию.

Похожий случай повторился вечером уже в Дзержинском районе. Мужчина наехал на гуляющего во дворе, на улице Кузьмы Минина, 7-летнего ребенка. Он же отвез мальчика в больницу с закрытым переломом ноги со смещением, и вызвал ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU