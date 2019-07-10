Устали ждать: новосибирцы отремонтировали дорогу вместо коммунальщиков
В Новосибирске жители двух улиц в Октябрьском районе решили самостоятельно отремонтировать дорогу, так и не дождавшись ответа от городских властей. Люди пожаловались в прокуратуру на плохое состояние проезжей части, отсутствие тротуара и искусственного освещения возле дороги на улицах Дубравы и Родниковая.
Еще в марте 2018 прокуратура направила в суд иск городским властям по ремонту улиц. В апреле пришло решение суда: отремонтировать дорогу и установить освещение до 18 октября. Но работы не начались в срок, и пока прокуратура требовала исполнительный лист для приставов, который обеспечит принудительный ремонт, жители решили заняться этим вопросом самостоятельно.
Фотографии своих дорожных работ люди разместили в соцсетях.
— Устав от бесконечных и безрезультативных жалоб в мэрию, жители улиц решили скинуться и отремонтировать дорогу за свой счет, — сообщается в группе «АСТ-54». — Также люди уже год ждут, когда же все-таки установят фонари и тротуары по выигранному в суде 2018 году делу.
Пользователи соцсетей поддержали сибиряков в комментариях:
— Теперь и дороги будем сами делать.
— А граждане молодцы, правильно поступили.
— Надеюсь, этот асфальт прослужит долго, — пишут они.
ИСТОЧНИК KP.RU