2019-07-10T14:01:38+03:00
Общество

Устали ждать: новосибирцы отремонтировали дорогу вместо коммунальщиков

Привести асфальт в порядок власти не могли больше года
Алена КУЛЕШОВА
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Жители Новосибирска заделали ямы в асфальте, устав ждать помощи от властей.Жители Новосибирска заделали ямы в асфальте, устав ждать помощи от властей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске жители двух улиц в Октябрьском районе решили самостоятельно отремонтировать дорогу, так и не дождавшись ответа от городских властей. Люди пожаловались в прокуратуру на плохое состояние проезжей части, отсутствие тротуара и искусственного освещения возле дороги на улицах Дубравы и Родниковая.

Еще в марте 2018 прокуратура направила в суд иск городским властям по ремонту улиц. В апреле пришло решение суда: отремонтировать дорогу и установить освещение до 18 октября. Но работы не начались в срок, и пока прокуратура требовала исполнительный лист для приставов, который обеспечит принудительный ремонт, жители решили заняться этим вопросом самостоятельно.

Фотографии своих дорожных работ люди разместили в соцсетях.

— Устав от бесконечных и безрезультативных жалоб в мэрию, жители улиц решили скинуться и отремонтировать дорогу за свой счет, — сообщается в группе «АСТ-54». — Также люди уже год ждут, когда же все-таки установят фонари и тротуары по выигранному в суде 2018 году делу.

Пользователи соцсетей поддержали сибиряков в комментариях:

— Теперь и дороги будем сами делать.

— А граждане молодцы, правильно поступили.

— Надеюсь, этот асфальт прослужит долго, — пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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