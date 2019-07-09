2019-07-09T16:27:38+03:00
Общество

«Им купить обувь не на что?»: босоногих девушек, проехавшихся в метро, осудили в соцсетях

Сибирячки решили поддержать одно из модных российских движений и получили в ответ массу критики
Анна ПАШАГИНА
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Девушки поддерживают движение "барэфутинг". Фото: "ЧС54. Новосибирск"Девушки поддерживают движение "барэфутинг". Фото: "ЧС54. Новосибирск"
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Фотографии босоногих девушек, которые проехались в подземке без обуви, появились в группе «ЧС54. Новосибирск». В кадре — две темноволосые сибирячки: одна из них надела спортивный костюм, другая — топ и юбку. Но ни босоножек, ни кроссовок рядом ни на ногах, ни рядом с сидением с нет.

Пользователи соцсетей предположили, что девушки — последовательницы движения «барэфутинг» (хождение без обуви»). Вот только сотрудники новосибирской подземки увлечение девушек не оценили:

— Игнорирование техники безопасности может привести к травмам. Например, при проезде на эскалаторе без обуви есть опасность травмировать ноги о металлические детали. Без обуви увеличивается риск поскользнуться на мокром полу. В вагоне метро на босую ногу могут наступить, и это будет неприятно, — подчеркнули в новосибирском метрополитене.

Фото девушек вызвало неоднозначную реакцию и у комментаторов:

— В чем прикол ходить по такой грязищи босиком?

— Работники метро стопроцентно правы. С этими что-нибудь случится, а отвечать кто будет?

— Мода… Когда мода будет на мозг? Как можно вообще ходить босиком и не бояться всякой заразы. Куда катиться мир! — недоумевают пользователи соцсетей.

Но нашлись и те, кто девушек поддержал:

— Может, им купить обувь не на что? — предполагают они.

Фотографии босоногих девушек быстро разлетелись по социальным сетям. Фото: "ЧС54. Новосибирск"

Фотографии босоногих девушек быстро разлетелись по социальным сетям. Фото: "ЧС54. Новосибирск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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