«Им купить обувь не на что?»: босоногих девушек, проехавшихся в метро, осудили в соцсетях
Фотографии босоногих девушек, которые проехались в подземке без обуви, появились в группе «ЧС54. Новосибирск». В кадре — две темноволосые сибирячки: одна из них надела спортивный костюм, другая — топ и юбку. Но ни босоножек, ни кроссовок рядом ни на ногах, ни рядом с сидением с нет.
Пользователи соцсетей предположили, что девушки — последовательницы движения «барэфутинг» (хождение без обуви»). Вот только сотрудники новосибирской подземки увлечение девушек не оценили:
— Игнорирование техники безопасности может привести к травмам. Например, при проезде на эскалаторе без обуви есть опасность травмировать ноги о металлические детали. Без обуви увеличивается риск поскользнуться на мокром полу. В вагоне метро на босую ногу могут наступить, и это будет неприятно, — подчеркнули в новосибирском метрополитене.
Фото девушек вызвало неоднозначную реакцию и у комментаторов:
— В чем прикол ходить по такой грязищи босиком?
— Работники метро стопроцентно правы. С этими что-нибудь случится, а отвечать кто будет?
— Мода… Когда мода будет на мозг? Как можно вообще ходить босиком и не бояться всякой заразы. Куда катиться мир! — недоумевают пользователи соцсетей.
Но нашлись и те, кто девушек поддержал:
— Может, им купить обувь не на что? — предполагают они.
Фотографии босоногих девушек быстро разлетелись по социальным сетям. Фото: "ЧС54. Новосибирск"
ИСТОЧНИК KP.RU