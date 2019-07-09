«Растущие компании Сибири» получат скидку на выпуск облигаций

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-09T13:51:22+03:00

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Хорошая новость для новосибирских фирм: они могут поучаствовать в конкурсе «Растущие компании Сибири», который проводит ПАО «Московская Биржа» в партнерстве с Сибирским Главным Управлением Банка России и Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий.

- Его цель - выявить предприятия, имеющие перспективы по выходу на рынок облигаций, - говорят в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. - А также привлечь внимание представителей малого, среднего бизнеса и общественности к возможностям финансового рынка.

Приз, за который будут бороться фирмы, - сертификат на право получения скидки по оплате услуг организатора выпуска облигаций и консультационную поддержку Московской биржи при подаче документов на размещение облигаций.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно до 30 сентября отправить заполненную заявку все необходимые документы (перечень смотрите здесь) на электронную почту SiberianGrowth@moex.com. Важный момент: участвовать в конкурсе могут только фирмы, зарегистрированные в Сибирском федеральном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU