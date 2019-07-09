Погода на день в Новосибирске: 9 июля будет 27-градусная жара

СЕГОДНЯ 03:32 2019-07-09T03:32:10+03:00

Сегодня в городе будет жарко и солнечно. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сегодня в городе будет жарко, до плюс 27 градусов, в отдельных районах может пройти дождь, грозы.

— Во вторник, 9 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза. Температура днем составит плюс 25-27 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 14-16 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный с порывами до 15 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, ночью без осадков, по западу местами небольшие дожди, грозы, днем в отдельных районах небольшие, при грозах умеренные дожди, грозы. Дневная температура будет в пределах плюс 23-28 градусов, ночная около плюс 11-16 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой дождь с температурой до плюс 27 градусов днем и до плюс 15 градусов ночью. Такая жаркая погода продержится до конца недели, в отдельные дни возможен небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU