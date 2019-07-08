2019-07-08T12:22:59+03:00
Здоровье

Минпромторг выделит 5 миллионов рублей фирмам, производящим ингаляторы для больных туберкулезом

Эта сумма компенсирует компаниям половину их затрат
Татьяна СОЛОВОВА
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Решение о поддержке было озвучено на совещании. Фото: министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.Решение о поддержке было озвучено на совещании. Фото: министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
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О том, что областной минпромторг поддержит производителей инголяторов для туберкулезных больных, стало известно на совещании о реализации проекта «Персональное лечение и управление здоровьем». Об этом в присутствии директора Глобальной программы по борьбе с туберкулезом ВОЗ Марио Равильоне заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

- Со стороны минпромторга мы можем предложить проекту поддержку по подпрограмме «Развитие медицинской промышленности», - подчеркнул министр. - Субсидии предоставляются в сумме 50 % от величины затрат. На финансирование этой меры поддержки на этот год выделено 5 миллионов рублей из областного бюджета.

Важный момент: ингаляторы, производство которых поддержит правительство Новосибирской области, отличаются от своих аналогов. В этом ноу-хау точно рассчитана дозировка препарата, а кроме того, врач может удаленно отслеживать потребление лекарства, смотреть историю приема препаратов. И еще один плюс: ингалятор снижает токсическую нагрузку на клетки организма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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