Новосибирский полицейский, давший отпор скандалившему депутату, получил благодарность

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-08T11:32:42+03:00

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В ГИБДД не оставили без внимания инцидент, произошедший между сотрудником ДПС и депутатом. Житель Новосибирска Денис Казарин обратился с просьбой объявить благодарность полицейскому, давшему отпор зазнавшемуся депутату. Ответ об этом пришел ему из ведомства. Копия документа от 3 июля 2019 года появилась в паблике «Омбудсмен полиции» в соцсетях в «ВКонтакте».

— Уважаемый Денис Николаевич! Ваше обращение, поступившее в полк ДПС ГИБДД по Новосибирску, внимательно рассмотрено руководством полка. Ваше обращение о выражении благодарности за профессионализм и выдержку, учтено. Старшему инспектору ДПС первого взвода второй роты второго батальона лейтенанту полиции Гаврилову Вячеславу Андреевичу объявлена благодарность в устной форме перед личным составом второй роты второго батальона, — говорится в документе.

Напомним, спор между правоохранителем и депутатом Законодательного собрания Юрием Шпаковым разгорелся после того, как старший инспектор ДПС Гаврилов остановил машину депутата, чтобы выписать ему штраф. Народный избранник при этом вел себя некорректно и с возмущением высказывал полицейскому, что тот стоит в неположенном месте. А после и вовсе устроил с полицейским перепалку, хамско выражаясь в сторону последнего. Скандальный ролик с депутатом в главной роли позже появился в соцсетях, вызвав бурную реакцию среди новосибирцев.

ИСТОЧНИК KP.RU