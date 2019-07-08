Осторожный малыш: реакция виверрового котенка на воду рассмешила соцсети

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-08T11:06:43+03:00

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Совсем недавно у виверровой кошки в новосибирском зоопарке появилось потомство, и теперь посетители зоопарка могут видеть малыша на прогулках. Снять на видео четырехлапую маму и ее детеныша посчастливилось одной из посетительниц зоопарка — Анне Новиковой.

В кадре видно, как детеныш виверровой кошки играет в воде и учится у мамы, как обращаться с пищей. Котенок с радостью лазает по деревьям, играет с мамой и пытается войти в резервуар с водой, осторожно трогая перед этим воду лапкой.

Сибирячка выложила забавный ролик на своем YouTube-канале, и пользователи соцсетей восхищаются пушистым малышом в комментариях:

— Интересные кошечки, но очень осторожные. Такие ушки необычные!

— Малыш схватил у мамы добычу и к себе в дом. «Это мое, никому не отдам» .

— Окрас красивый, котики очень милые, — пишут они.

ДОСЬЕ «КП»

Виверровую кошку также называют кошкой-рыболовом, она отлично плавает, ныряет и ловит рыбу. В Новосибирский зоопарк первая пара виверровых котов поступила в 1977 году. Вторая пара была подарена зоопарком Роттердама в 1996 году, и уже в следующем году родились малыши. С тех пор кошки-рыболовы в новосибирском зоопарке регулярно дают потомство.

Котенок виверровой кошки покорил пользователей интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU