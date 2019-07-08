Проверку на трезвость не прошли: в ГИБДД назвали число попавшихся пьяными за рулем новосибирцев

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-08T09:33:22+03:00

В выходные на дорогах Новосибирска задержали около четырех десятков нетрезвых водителей

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Сотрудники ГИБДД по Новосибирску подвели итоги профилактической операции «Нетрезвый водитель», которая прошла в минувшие выходные, с 5 по 8 июля, в городе.

— В эти дни сотрудники ГИБДД поймали на дорогах города 36 нетрезвых водителей. Из них 12 — отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — рассказали в ведомстве. — На штрафстоянку, по результатам рейда, было помещено 30 автомобилей.

В Госавтоинспекции отметили, что в выходные зарегистрировано лишь одно ДТП, связанное с управлением машины в нетрезвом виде — пострадали два человека.

В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет. Тех, кто попадется на подобном нарушении повторно, ждет уголовное наказание.

ГИБДД, в свою очередь, просит новосибирцев своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, либо управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU