«Готова предоставить мои дома на выбор»: Лена Ленина поддержала Лолиту после расставания с мужем

СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-08T08:54:40+03:00

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Одна из самых нашумевших светский новостей последних дней – Лолита рассталась с молодым мужем после 9 лет брака. Певицу, решившуюся на развод, поддерживают ее подруги, в том числе и светская львица Лена Ленина. Об этом писательница рассказала на своей странице в «Инстаграме».

- Я готова предоставить Лолочке для бессрочных каникул мои дома на выбор: во Франции или на берегу моря в Греции. Ведь в такой ситуации очень важно сменить обстановку и психологически развеяться. Да и компания любящих подруг будет лучшим лекарством для исцеления сердечных ран. А ещё подарю ей красивый комод-бижутерницу и ювелирное украшение, - перечислила Елена, а потом обратилась к своим подписчикам: - Поддержка друзей, позитивные эмоции и смена декораций - вот лучшее лекарство от побочных эффектов развода. У вас есть ещё идеи, что может сделать настоящая подруга в такой ситуации?

Большинство комментаторов идею Лены Лениной поддержали и стали давать свои советы:

- Лена, вы - замечательная подруга!

- Устроила бы для Лолы розыгрыш. И заказала самый шикарный торт!

Но нашлись и те, кто раскритиковал светскую львицу:

- Сделала бы все тоже самое, но молча! Очередной пиар!

- Уверена, ей не нужны ваши дома и ваши довольные лица, - ругают комментаторы писательницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718459" frameborder="0"></iframe> Муж Лолиты Милявской прокомментировал развод.

ИСТОЧНИК KP.RU