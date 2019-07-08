«Готова предоставить мои дома на выбор»: Лена Ленина поддержала Лолиту после расставания с мужем
Одна из самых нашумевших светский новостей последних дней – Лолита рассталась с молодым мужем после 9 лет брака. Певицу, решившуюся на развод, поддерживают ее подруги, в том числе и светская львица Лена Ленина. Об этом писательница рассказала на своей странице в «Инстаграме».
- Я готова предоставить Лолочке для бессрочных каникул мои дома на выбор: во Франции или на берегу моря в Греции. Ведь в такой ситуации очень важно сменить обстановку и психологически развеяться. Да и компания любящих подруг будет лучшим лекарством для исцеления сердечных ран. А ещё подарю ей красивый комод-бижутерницу и ювелирное украшение, - перечислила Елена, а потом обратилась к своим подписчикам: - Поддержка друзей, позитивные эмоции и смена декораций - вот лучшее лекарство от побочных эффектов развода. У вас есть ещё идеи, что может сделать настоящая подруга в такой ситуации?
Большинство комментаторов идею Лены Лениной поддержали и стали давать свои советы:
- Лена, вы - замечательная подруга!
- Устроила бы для Лолы розыгрыш. И заказала самый шикарный торт!
Но нашлись и те, кто раскритиковал светскую львицу:
- Сделала бы все тоже самое, но молча! Очередной пиар!
- Уверена, ей не нужны ваши дома и ваши довольные лица, - ругают комментаторы писательницу.
Муж Лолиты Милявской прокомментировал развод.
ИСТОЧНИК KP.RU