Не патриотично: лишь 19% новосибирских автомобилистов ездит на отечественных машинах

СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-08T08:29:36+03:00

Так ли уж плохи отечественные машины? Фото: Алексей ФОКИН

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В Новосибирске 81,2% водителей пользуется иномарками. Такие цифры вывел «Автостат».

Аналитическое агентство подсчитало долю импортных автомобилей в крупных городах России. Новосибирск занимается третьем место после Москвы (83,9%) и Санкт-Петербурга (81,4%).

- Сразу в четырех российских городах (Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону) только каждый четвертый автомобиль относится к отечественным брендам, поскольку тут 74 – 75% парка занимает продукция зарубежных производителей. Довольно близки к этому уровню Нижний Новгород и Казань, где иномарки занимают 72,5% и 71,1% парка соответственно, - говорят о других городах аналитики «Автостата».

Значительно меньше иномарок в Самаре. Там эксперты насчитали их лишь 59,4%.

Оправдано ли водители пренебрегают отечественными автомобилями? В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» мнения об этом разошлись.

«На «копейке» в шортах до Новокузнецка в 40 градусов мороза» - слушатели рассказали об отношении к отечественному автопрому. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU