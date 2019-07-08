Не патриотично: лишь 19% новосибирских автомобилистов ездит на отечественных машинах
В Новосибирске 81,2% водителей пользуется иномарками. Такие цифры вывел «Автостат».
Аналитическое агентство подсчитало долю импортных автомобилей в крупных городах России. Новосибирск занимается третьем место после Москвы (83,9%) и Санкт-Петербурга (81,4%).
- Сразу в четырех российских городах (Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону) только каждый четвертый автомобиль относится к отечественным брендам, поскольку тут 74 – 75% парка занимает продукция зарубежных производителей. Довольно близки к этому уровню Нижний Новгород и Казань, где иномарки занимают 72,5% и 71,1% парка соответственно, - говорят о других городах аналитики «Автостата».
Значительно меньше иномарок в Самаре. Там эксперты насчитали их лишь 59,4%.
Оправдано ли водители пренебрегают отечественными автомобилями? В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» мнения об этом разошлись.
«На «копейке» в шортах до Новокузнецка в 40 градусов мороза» - слушатели рассказали об отношении к отечественному автопрому. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
ИСТОЧНИК KP.RU