2019-07-08T06:08:20+03:00
Общество

Ушла в лосинах и тапочках: в Кировском районе пропала пенсионерка с родинкой на лбу

О местонахождении женщины ничего не известно уже два дня
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Пенсионерка ушла из дома два дня назад. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".Пенсионерка ушла из дома два дня назад. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 69-летнюю Елизавету Антоновну Попову (Немирскую). 6 июля она ушла из дома в Кировском районе и до сих пор не вернулась.

— Приметы: рост 155 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы светло-русые. Была одета в разноцветную вязаную кофту с капюшоном, черные либо леопардовые лосины и домашние тапочки, — говорится в ориентировке.

Из особых примет отмечают, что у женщины на лбу имеется большая родинка.

Всех, кто знает что- либо о том, где сейчас находится Елизавета Антоновна, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

У женщины имеется большая родинка на лбу. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

У женщины имеется большая родинка на лбу. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Жду стенаний, что мне не хватает ребенка»: Митя Фомин подразнил фанатов фото с обезьянкой
«Мама вернулась!»: радостная белочка встретила приехавшую хозяйку сальто
«Не заметила»: девушка на «Хонде» подбила две иномарки и скрылась в соседнем дворе
Погода на день в Новосибирске: 8 июля будет плюс 27 градусов
«Классный слюнявчик»: Шура рассмешил фанатов своим аппетитом и скатертью на груди
«Это дурь и праздник языческий»: неизвестные устроили погром на кладбище в ночь Творилы
Хэштег — верните: школьники устроили трогательный флешмоб в поддержку директора школы, которую хотят уволить
«Шельма и Шельмец»: белые медвежата показали водный бой в день Ивана Купала
«Да ему лень было в горку ехать!»: новосибирцев рассмешил прицепившийся к «Газели» велосипедист
Это что за свечение? Новосибирец снял на телефон необычные облака
«В цирк поехал, видать»: новосибирцев поразил рюкзак с реалистичной головой волка
«Куда катимся»: молодой парень сдернул цепочку с женщины, гулявшей с ребенком
«Мне бы такой сквозняк в жаркий вечер»: окно лоджии сдуло на припаркованную иномарку
Погода на день в Новосибирске: 7 июля будет жарко и мокро
На глазах у друга: прохожие засняли, как мужчина спрыгнул с моста в Новосибирске
«Все бы были как Андрюха»: новосибирский дальнобойщик собирает гуманитарную помощь для пострадавших в Иркутской области
«Новосибирск» подрался с «Рамзаном»: юные футболисты устроили массовую драку на футбольном турнире
«Золотой дождь» вместо салюта: в мэрии объяснили, почему новосибирские выпускники не дождались «огней»
Гром-рок: новосибирская гроза удачно легла на тяжелую музыку
«Зачем в трусы носков напихали?» Митя Фомин показал фото без штанов
Один превратился в металлолом, второй сгорел: на трассе под Новосибирском произошло серьёзное ДТП
Мир, дружба, майка, цепочка: в Новосибирске массовая драка закончилась обоюдным прощением
Лучшие друзья «плохиша»: новосибирцы спасли покупателя-дебошира от продавцов
И куда их теперь? Зоозащитники нашли 40 кошек в подвале многоэтажки
«Сам бог велел им этим заняться»: Православные активисты натравили УФАС на Элджея