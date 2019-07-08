Ушла в лосинах и тапочках: в Кировском районе пропала пенсионерка с родинкой на лбу
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 69-летнюю Елизавету Антоновну Попову (Немирскую). 6 июля она ушла из дома в Кировском районе и до сих пор не вернулась.
— Приметы: рост 155 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы светло-русые. Была одета в разноцветную вязаную кофту с капюшоном, черные либо леопардовые лосины и домашние тапочки, — говорится в ориентировке.
Из особых примет отмечают, что у женщины на лбу имеется большая родинка.
Всех, кто знает что- либо о том, где сейчас находится Елизавета Антоновна, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.
У женщины имеется большая родинка на лбу. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
ИСТОЧНИК KP.RU