Ушла в лосинах и тапочках: в Кировском районе пропала пенсионерка с родинкой на лбу

СЕГОДНЯ 06:07 2019-07-08T06:08:20+03:00

Пенсионерка ушла из дома два дня назад. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

О местонахождении женщины ничего не известно уже два дня

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 69-летнюю Елизавету Антоновну Попову (Немирскую). 6 июля она ушла из дома в Кировском районе и до сих пор не вернулась.

— Приметы: рост 155 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы светло-русые. Была одета в разноцветную вязаную кофту с капюшоном, черные либо леопардовые лосины и домашние тапочки, — говорится в ориентировке.

Из особых примет отмечают, что у женщины на лбу имеется большая родинка.

Всех, кто знает что- либо о том, где сейчас находится Елизавета Антоновна, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

У женщины имеется большая родинка на лбу. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU