На глазах у друга: прохожие засняли, как мужчина спрыгнул с моста в Новосибирске
Сегодня в Первомайском районе мужчина прыгнул с моста в реку Иня. Видео появилось в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, что мужчина с высоты летит в воду и, возможно, при падении он разбился. А друг не спешил его спасать
— Компания мужчин около четырех часов дня пришла на пешеходный мост через реку Иня. Один из них решил искупаться. После удара об воду мужчина перестал подавать признаки жизни, — рассказал один из подписчиков группы.
По данным ГУ МВД по Новосибирской области на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Ищут тело прыгуна. Факт гибели пока не установлен.
Мужчина прыгнул в воду в Первомайском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU