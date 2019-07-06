2019-07-06T19:43:34+03:00
Происшествия

На глазах у друга: прохожие засняли, как мужчина спрыгнул с моста в Новосибирске

Тело пока не нашли
Анна ПАШАГИНА
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На кадрах видно, как мужчина с высоты летит в воду.На кадрах видно, как мужчина с высоты летит в воду.Фото: СОЦСЕТИ
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Сегодня в Первомайском районе мужчина прыгнул с моста в реку Иня. Видео появилось в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, что мужчина с высоты летит в воду и, возможно, при падении он разбился. А друг не спешил его спасать

— Компания мужчин около четырех часов дня пришла на пешеходный мост через реку Иня. Один из них решил искупаться. После удара об воду мужчина перестал подавать признаки жизни, — рассказал один из подписчиков группы.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Ищут тело прыгуна. Факт гибели пока не установлен.

Мужчина прыгнул в воду в Первомайском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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