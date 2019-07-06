2019-07-06T12:43:01+03:00
Общество

Лучшие друзья «плохиша»: новосибирцы спасли покупателя-дебошира от продавцов

Сотрудники магазина заперли внутри супермаркета человека с газовым пистолетом, но дверь выломали его знакомые [видео]
Денис ТАБАКОВ
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Видео с взламывания дверей магазина также оказалось в распоряжении сотрудников полиции. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.Видео с взламывания дверей магазина также оказалось в распоряжении сотрудников полиции. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.
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Пятничный вечер перестал быть томным для сотрудников магазина «Магнит» Ленинского района Новосибирска. Примерно в пол десятого вечера в супермаркете, расположенном по адресу Тихвинская, 1, разгорелся конфликт. Досконально не известно, о чём спорили покупатель и сотрудник магазина, но в один из моментов клиент решил применить предмет, похожий на газовый пистолет. Не смотря на устрашающее оружие, продавцам супермаркета удалось коллективно закрыть в помещении нападавшего. Тогда мужчине на выручку пришли его знакомые, которые были в этот момент на улице. Двое парней снаружи не смогли вскрыть дверь, которую удерживали изнутри сотрудники супермаркета. Но подошедший третий парень смог создать дисбаланс сил и дверь была взломана, а сам возмутитель спокойствия скрылся с места конфликта.

Предварительно дебошир засветился в объективах камер видеонаблюдений магазина.

Предварительно дебошир засветился в объективах камер видеонаблюдений магазина.

Предварительно дебошир засветился в объективах камер видеонаблюдений магазина.

- Предварительно установлено, что мужчина попытался убежать, но был удержан работниками магазина, однако знакомые, ожидающие его на улице, помогли гражданину открыть дверь и скрыться. Отделом полиции устанавливаются личности, а также причастность четверых мужчин к совершению преступления в Ленинском районе города, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Видео взламывания дверей магазина также оказалось в распоряжении сотрудников полиции.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Новосибирске сотрудники магазина заперли внутри супермаркета человека с газовым пистолетом, но дверь выломали его знакомые.Денис ТАБАКОВ

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых и их местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-16-45, 232-17-18, 8-983-387-95-76. Конфиденциальность гарантируется.

После стрельбы в магазине мужчину удерживали в супермаркете, но его друзья смогли выломать дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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